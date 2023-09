Napoli, no Spalletti no prime quattro: partenopei fuori dalla zona Champions dopo due anni

Il pareggio contro il Genoa, arrivato dopo la sconfitta contro la Lazio e che sottolinea un inizio di stagione non particolarmente facile, ha spedito il Napoli fuori dalle prime quattro del campionato. Un evento inedito che non si era mai verificato durante la gestione di Luciano Spalletti. Sotto la guida del tecnico toscano, infatti, i partenopei hanno sempre stazionato in zona Champions, dalla prima alla 38^ giornata degli ultimi due campionati.

Con l’arrivo in panchina di Rudi Garcia e qualche incidente di percorso, invece, il Napoli è scivolato al sesto posto. Una situazione del genere, ovvero che il club si ritrovasse fuori dalle prime quattro, non accadeva dall’ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, quando il Napoli di Gennaro Gattuso venne fermato sull’1-1 dall’Hellas Verona e non andò in Champions League. Ovviamente si tratta di una semplice statistica, dall’importanza relativa, e gli azzurri hanno tutta la stagione per risalire in classifica e centrare l’obiettivo Champions. Fatto sta che anche da questi piccoli dati si evince l’importanza di un tecnico di Spalletti e le difficoltà che comporta un cambio di guida tecnica.