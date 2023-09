Vuelta 2024, il via in Portogallo: prima tappa da Lisbona a Oeiras

Come nel 1997, tra un anno la Vuelta a España partirà da Lisbona, in Portogallo. Lo ha annunciato oggi, nel giorno della passerella finale con arrivo a Madrid, il direttore generale della corsa Javier Guillen. L’edizione del 2024, la numero 79 della corsa a tappe spagnola inizierà il 17 agosto e si chiuderà, come di consueto, a Madrid l’8 settembre. La prima tappa partirà da Lisbona e si concluderà a Oeiras, la seconda sarà la Cascais-Ourem, la terza tra le città di Lousa e Castello Branco. Come detto Lisbona ha già ospitato la partenza della Vuelta di Spagna nel 1997.