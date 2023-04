Napoli-Milan, Spalletti: “La loro prestazione è stata perfetta. Maldini? Dice che mi lamento sempre, non è vero”

Dopo la clamorosa sconfitta 0-4 subita dal suo Napoli contro il Milan, Luciano Spalletti ha così parlato ai microfoni di Dazn. “Lo 0-4 si spiega così: il Milan ha fatto una grandissima prestazione, loro sono stati bravissimi a sfruttare tutti gli spazi che noi abbiamo concesso cercando di ribaltare il risultato – ha affermato l’ex allenatore di Roma e Inter –. La nostra prestazione non è stata sufficiente, ma i ragazzi hanno dimostrando sempre di voler attaccare e di voler recuperare alle sbavature commesse. A volte abbiamo forzato la giocata, ci è mancata un po’ di quella qualità che abbiamo sempre messo in mostra. Loro ci sono sempre venuti a prendere altissimi, non ci hanno lasciato respiro e noi siamo andati in difficoltà dall’inizio. La loro squadra è fortissima tra le linee, proprio lì dove noi oggi non siamo stati perfetti: questo è stato per noi letale”.

“La sosta per le Nazionali ha certamente condizionato la nostra prestazione – ha proseguito Spalletti –, ma è successo un po’ a tutte le squadre in diversi momenti della stagione. Per il resto, loro hanno fatto una grande partita. Noi siamo stati un po’ sfortunati perché tanti sono tornati a Napoli un po’ acciaccati, ma recupereremo. Champions League? Questo risultato conferma che saranno due gare difficilissime, come sapevamo già dal momento stesso in cui è avvenuto il sorteggio: saranno delle gare in cui tutti danno il massimo, accadrà sia per noi che per loro”.

Qualche screzio, inoltre, con Paolo Maldini. “Maldini? Non è successo niente. Io chiedevo dell’ammonizione di Lobotka e lui è passato con le braccia aperte dicendo che mi lamento sempre. È la loro panchina che si lamentava sempre e questo non mi è piaciuto, ma lo dimenticherò presto”, ha concluso Spalletti.