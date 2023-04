Milan, Leao: “Il Napoli sarà un grande avversario in Champions. Kvaratskhelia è super”

Il Milan che sbanca e che stravince a Napoli in quel del Maradona porta la firma di Rafael Leao che ha inciso con una doppietta nel 4-0 impartito dagli uomini di Pioli a quelli di Spalletti. Il portoghese, premiato come MVP del match, ha parlato ai microfoni di Dazn sottolineando che in Champions League sarà un’altra partita contro il Napoli.

Le parole di Leao: “In Champions sarà un’altra partita; sono tre punti importanti per i nostri obiettivi in campionato. Sapevamo che si trattava di una partita importante, contro un avversario di una grande portata. Qualche parola di troppo da parte dei tifosi avversari ci ha caricato ancora di più. Questo è il Milan, una squadra che reagisce e risponde sul campo. Dal punto di vista personale ho avuto un paio di mesi complicati, devo ringraziare l’allenatore, la squadra e tutto lo staff per essermi rimasti sempre vicini“.

Su Kvaratskhelia: “Ho scambiato la maglietta con Kvaratskhelia. È super, un grande giocatore, sta facendo una stagione importante e devo ammettere di essere un suo fan. A entrambi ci piace giocare aggressivi e puntare sempre gli avversari“.