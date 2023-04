PSG, nuovo infortunio per Verratti nel match contro il Lione: problema alla coscia sinistra per il centrocampista

Brutte notizie per il PSG, ma anche per la nostra Nazionale che riguardano il nuovo stop di Marco Verratti. Il centrocampista italiano si è fermato nel match, poi anche perso contro il Lione per il gol di Bradley Bracola, non potendo quindi aiutare i compagni di squadra a raggiungere un punteggio diverso. Lo stop per Verratti riguarderebbe un problema alla coscia sinistra, nella parte posteriore. Il giocatore non appena sentito il fastidio lo ha comunicato allo staff medico del PSG ed ha chiesto il cambio a Galtier. Per quanto riguarda i tempi di recupero e il periodo di recupero per Verratti saranno decisive le visite dei prossimi giorni.