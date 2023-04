Napoli-Milan, Spalletti attacca: “Maldini irrispettoso, nel tunnel è venuto a parlarmi addosso”

“La discussione con Leao? Io stavo parlando con l’arbitro per farmi spiegare l’ammonizione a Lobotka, gli stavo chiedendo questo, è passato Maldini e si è messo a sbracciare e a parlarmi addosso, in maniera irrispettosa. Doveva farmi finire di parlare. Non ho discusso con Leao!”. Luciano Spalletti, interrogato in conferenza stampa, ha spiegato così quanto avvenuto nel tunnel degli spogliatoi all’intervallo di Napoli-Milan con Paolo Maldini.