Highlights Sinner-Medvedev 5-7 3-6, finale Masters 1000 Miami 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 22

Gli highlights di Jannik Sinner-Daniil Medvedev, sfida valevole per la finale del Masters 1000 di Miami 20223, in Florida. Nulla da fare per il tennista azzurro, che deve rinviare il primo appuntamento con un successo 1000 della sua carriera. Daniil Medvedev conquista in due set il titolo con lo score di 7-5 6-3, adattandosi al meglio nelle difficili condizioni in Florida.