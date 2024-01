Atp Montpellier 2024, qualificazioni: vince solo Zeppieri. Fuori Nardi, Gigante e Maestrelli

Giulio Zeppieri è l’unico italiano che supera il primo turno delle qualificazioni nell’ATP 250 di Montpellier. Il tennista di Latina, proveniente da un ottimo Australian Open, si incarta un po’ nel secondo set, ma domina il primo e il terzo, superando 6-2 6-7(5) 6-1 Roca Batalla. Domani contederà l’accesso al main draw al vincente di Svrcina-Martineau. Davvero negative le prestazioni degli altri azzurri. Luca Nardi, che era la prima testa di serie del tabellone e lo scorso anno centrò l’accesso al main draw in questo torneo, è stato sconfitto con un secco 6-3 6-4 dlalo spagnolo Daniel Rincon. Non è andata meglio a Matteo Gigante, che era reduce dal successo nel challenger di Nonthaburi: l’azzurro classe ’02 ha raccolto cinque games (6-3 6-2) al cospetto dell’altro iberico Llamas Ruiz. Fuori anche Francesco Maestrelli, entrato in tabellone all’ultimo minuto: 6-4 6-3 il punteggio che lo ha visto andare fuori contro il francese Hemery.