Napoli, Lozano verso l’addio: vicina la chiusura per Lindstrom

Lindstrom sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Secondo quanto riporta la Bild, il danese è in viaggio verso l’Italia per effettuare visite mediche e poi firma sul proprio contratto. Il suo arrivo è stato possibile grazie all’addio di Lozano, il messicano infatti non rinnoverà con il club campione d’Italia e lascerà presto la città. Il Psv avrebbe anche presentato un’offerta da 10 milioni più 5 di bonus per l’attaccante, la trattativa proseguire nelle prossime giornate.