MOVIOLA – Juventus-Bologna, gol di Vlahovic: ma Rabiot è in fuorigioco attivo, annullato

Episodio da moviola nel corso dell’inizio di secondo tempo del match tra Juventus e Bologna, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I bianconeri attaccano a testa bassa alla ricerca del gol del pareggio e ci riescono grazie a Dusan Vlahovic che, da vero attaccante, scaglia la palla in rete. Ma davanti a lui, in posizione di fuorigioco c’è Adrien Rabiot, che viene giudicata attiva e quindi il gol viene annullato dall’arbitro Di Bello al Var. La decisione è giusta: Rabiot è in posizione attiva e dà fastidio a Skorupski.