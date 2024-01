Napoli, lesione di secondo grado per Meret: il comunicato del club

Brutte notizie per il Napoli e per Alex Meret, che si è sottoposto ad esami strumentali al Pineta Grande Hospital in seguito all’infortunio patito nel match contro il Monza. Come si legge nella nota del club, il portiere ha riportato “una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro“. Al momento è ancora presto per quantificare i tempi di recupero – anche se si vocifera addirittura di uno stop di due mesi – ma Meret salterà sicuramente le prossime partite ed è a forte rischio anche per la Supercoppa.

Nel comunicato ufficiale, si legge ancora: “Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Gollini ha svolto seduta completa con il gruppo“.