Cremonese, i convocati per la gara contro la Roma. Stroppa: “Cercheremo di fare la nostra partita”

Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di ottavi di Coppa Italia 2023/2024 contro la Roma: “Si tratta di una partita molto importante per noi in uno splendido palcoscenico. Cercheremo di fare del nostro meglio e di fare la nostra gara, poi vedremo cosa succederà. Siamo consapevoli dell’avversario che affrontiamo, ma sceglierò la formazione più competitiva per provare ad andare il più avanti possibile. Per quanto ci riguarda, abbiamo svolto una settimana tipo per preparare l’impegno dato che il percorso non ci ha lasciato riposo“. Di seguito l’elenco dei convocati della Cremonese in vista del match dell’Olimpico.

Portieri: Brahja, Saro, Jungdal.

Difensori: Ravanelli, Tuia, Bianchetti, Sernicola, Ghiglione, Antov, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili

Centrocampisti Collocolo, Valzania, Castagnetti, Abrego, Majer

Attaccanti: Sekulov, Ciofani, Afena-Gyan, Vazquez, Tsadjout, Okereke, Coda, Zanimacchia.