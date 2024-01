Atp 250 Hong Kong 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 3 gennaio con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 3 gennaio per l’Atp 250 di Hong Kong 2024. Torna in campo Lorenzo Musetti, che dopo il successo al primo turno contro il beniamino di casa Wong, sfida il russo Kotov. L’azzurro scenderà in campo per ultimo: prima di lui toccherà al giovane Shang, contro Van de Zandschulp, e a due teste di serie (la 3, Tiafoe, e la 2, Khachanov). Di seguito il programma completo.

CENTRE COURT

Dalle 07:00 – Van de Zandschulp vs (WC) Shang

A seguire – (3) Tiafoe vs Kecmanovic

Non prima delle 11:00 – Ruusuvuori vs (2) Khachanov

A seguire – (6) Musetti vs Kotov