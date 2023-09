Inter, Klaassen: “Posso dare il mio contributo. Voglio vincere tanti trofei”

L’ultimo acquisto dell’Inter, Davy Klaassen è intervenuto ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo la sua ufficialità: “Penso di essere un giocatore completo, posso dare il mio contributo alla squadra sia in fase offensiva che in fase difensiva.

Mi aspetto di divertirmi, ma voglio anche vincere tanti trofei. So che è un campionato difficile, ho sentito molti racconti positivi da parte di alcuni ex compagni di squadra. Non vedo l’ora di iniziare a giocare”.