Ammonizione pesante per Adam Marusic nel recupero di Napoli-Lazio 0-1, big match della venticinquesima giornata della Serie A 2022/2023. Il giocatore montenegrino infatti era in diffida, per lui quindi scatta la squalifica. Ciò significa che Sarri non avrà Marusic a disposizione nel prossimo turno di campionato, quando la Lazio farà visita al Bologna.