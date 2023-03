Ligue 1 2022/2023: il Nizza sbatte sull’Auxerre, 1-1 in rimonta

Il Nizza sbatte sull’Auxerre nell’anticipo del venerdì della ventiseiesima giornata di Ligue 1 2022/2023. All’Allianz Riviera i rossoneri passano sotto per effetto del gol di Hein, quindi si gettano a testa bassa a caccia del pareggio e arriva la grande chance di un calcio di rigore. Dal dischetto va Laborde e sbaglia, ma è lo stesso esterno offensivo a farsi perdonare nel recupero del primo tempo segnando la rete che vale, stavolta sì, il pari.

Nella ripresa i padroni di casa fanno la partita, ma la squadra della Borgogna riesce a tenere bene le due linee compatte e non si fa sorprendere, conquistando un punto che consente loro di uscire fuori, per il momento, dalla zona retrocessione, al quintultimo posto a quota 22 punti. Resta appena fuori dalla zona europea, invece, la formazione della Costa Azzurra, settima a quota 42: resta comunque in un buon periodo di forma e potrà rifarsi nel prossimo turno.