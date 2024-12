“È molto importante fare gol, ma i tre punti lo sono ancora di più. Era importante vincere oggi, soprattutto dopo la gara contro il Parma. Sono molto contento per il gol e per i punti. Ogni giorno il mister mi dice che devo andare uno contro uno, è così che devo giocare. Gli attaccanti devono avere coraggio e tirare in porta. Oggi è andata bene, sono molto contento”. A dirlo è l’attaccante della Lazio, Gustav Isaksen, ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta 1-0 contro il Napoli. Soddisfatto anche Mattia Zaccagni, che ha aggiunto: “I tifosi ci hanno dato una carica assurda, ci hanno fatto sentire il loro sostegno. Sacrifico, umiltà e unione sono le nostre principali caratteristiche. Abbiamo giocato anche in Coppa Italia e si sono fatti sentire anche i ragazzi che erano fuori lista. Tutti i ragazzi danno una mano. Siamo molto contenti di quello che stiamo creando e non ci accontentiamo. Guardiamo partita dopo partita, vogliamo restare aggrappati alle squadre in testa e toglierci delle soddisfazioni”.