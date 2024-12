“Penso che la partita di oggi abbia detto chiaramente che il percorso che stiamo facendo è quello giusto. Noi vogliamo aggredire l’avversario e cercare di comandare la partita, creando occasioni durante il possesso. Sicuramente c’è da migliorare sotto questo punto di vista. Non sono dispiaciuto della prestazione, i ragazzi hanno dato tutto giocando una buona gara con impegno e aggressività. La Lazio non è una meteora, è un’ottima squadra che sta facendo benissimo. Non sono deluso o scontento, so che la strada è quella ed è inevitabile che ci siano inciampi”. Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio.

“E’ inevitabile che ci siano delle situazioni di ripartenza con il nostro gioco, questo fa parte di un processo di crescita. Preferisco vedere una squadra attiva piuttosto che passiva. Abbiamo iniziato questo percorso e stiamo lavorando tanto, penso i frutti stiano arrivando”, sottolinea l’allenatore del club azzurro.