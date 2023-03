Highlights Olimpia Milano-Olympiacos 83-62, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con gli highlights di Olimpia Milano-Olympiacos 83-62, match valido per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2022/2023. Grande prova per gli uomini di Ettore Messina, che fin dai primi minuti mettono in difficoltà la capolista della regular season e poi allungano prepotentemente con il passare dei quarti. Una prestazione davvero convincente, che però arriva con ogni probabilità quando i playoff sono ormai troppo lontani.

