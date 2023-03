Napoli, ora per battere il record dei 102 punti della Juventus serve il percorso netto

Luciano Spalletti può ancora battere Antonio Conte? La risposta è sì, perché il Napoli nonostante il ko contro la Lazio, e con un ruolino da 21 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in campionato, è ancora in corsa per far meglio della Juventus 2013-2014 che chiuse il campionato a quota 102 punti. Bisognerà però fare percorso netto, perché soltanto vincendole tutte e tredici da qui alla fine gli azzurri potranno raggiungere 104 punti, dunque due in più di quella fantastica corazzata bianconera. Inevitabile come in caso di dodici vittorie e un pareggio, invece, quel record verrebbe eguagliato. In qualsiasi altro caso, si potrà sforare quota novanta (attuale quota scudetto) e quota cento, ma non battere quel risultato storico.