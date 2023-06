Napoli, l’Arabia Saudita punta Lozano: cessione possibile

L’Arabia Saudita prova a pescare anche in Serie A. Come riportato da Sky Sport, molti club sauditi, infatti, hanno messo gli occhi su Hirving Lozano, attaccante del Napoli, il cui contratto con il club partenopeo è in scadenza a giugno 2024. L’esterno del Napoli, reduce dallo Scudetto vinto, avrebbe aperto alla cessione. In questa stagione, Lozano ha realizzato quattro reti e quattro assist in tutte le competizioni. L’attaccante messicano potrebbe essere l’ennesimo colpo di un’estate di mercato fin qui dominata dai club sauditi.