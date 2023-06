Brasile, stop ai lavori nella villa di Neymar per violazioni ambientali

Come riporta UOL Sport, citato in queste ore anche dal The Sun, un’operazione condotta dal Comune di Mangaratiba e dalla Polizia ha avuto luogo presso la villa di Neymar, fuoriclasse del Psg, a seguito di una denuncia per presunti reati ambientali per dei lavori svolti nel terreno circostante alla tenuta. Il padre di Neymar era presente sul posto al momento dell’operazione e sarebbe stato protagonista di una discussione con il segretario dell’Ambiente di Mangaratiba. Le autorità, allertate da denunce postate sui social, hanno scoperto “diversi reati ambientali”, tra cui la deviazione di un corso d’acqua, l’estrazione abusiva di acqua da un fiume e l’estrazione di acqua per alimentare un lago artificiale. Sarebbero emersi anche scavi non autorizzati e spostamenti di terra, pietre e rocce, oltre all’utilizzo di sabbia di spiaggia senza apposito permesso ambientale. Secondo il portale brasiliano UOL Sport, la Segreteria dell’Ambiente locale ha avvertito in una nota che applicherà una multa del valore stimato di 5 milioni di R$.