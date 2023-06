Sinner-Bublik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Alexander Bublik nei quarti di finale all’ATP 500 di Halle 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. L’altoatesino è reduce dal successo in rimonta ai danni del connazionale Lorenzo Sonego. Il bombardiere kazako, invece, ha sconfitto sempre in tre parziali il più quotato padrone di casa Jan-Lennard Struff. Sinner si è portato a casa tutti e tre i precedenti contro il suo avversario (6-1 il bilancio dei set).

Tra i due si tratta del secondo confronto sul verde. Su questa superficie, infatti, si sono incontrati la scorsa settimana in quel di s’Hertogenbosch (Paesi Bassi). In quell’occasione erano ottavi e Sinner non ebbe troppi problemi ad imporsi in due set. L’azzurra va a caccia della prima semifinale sull’erba dove, tralasciando lo splendido quarto di finale dello scorso anno a Wimbledon, non ha ancora raccolto risultati altisonanti. In caso di vittoria contro Bublik troverebbe dall’altra parte della rete uno tra il gigante cileno Nicolas Jarry oppure il tedesco Alexander Zverev, nona testa di serie della manifestazione.

SEGUI IL LIVE DI SINNER-BUBLIK

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Bublik scenderanno in campo oggi (venerdì 23 giugno). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sulla Owl Arena con inizio fissato non prima delle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una live streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Sinner e Bublik garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.