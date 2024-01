Napoli, la crisi adesso è anche in trasferta: non perdeva 3-0 fuori casa in Serie A dal 2018

Sembrava l’unico appiglio a cui aggrapparsi in una stagione che era partita male e che rischia di svilupparsi peggio. Prima di scendere in campo per la sfortunata diciannovesima giornata di Serie A, il Napoli era la terza miglior squadra per rendimento in trasferta, alle spalle solamente delle prime della classe, Inter e Juventus. Un dato positivo, che tiene a galla i partenopei, visto che le prestazioni al ‘Maradona’ di Kvaratskhelia e compagni sono da zona salvezza. Solo Sassuolo, Udinese, Hellas Verona, Salernitana ed Empoli infatti hanno fatto peggio del Napoli tra le mura amiche. Il 2024 però si è aperto con il pesante ko contro il Torino, che sbriciola le certezze in trasferta degli uomini di Mazzarri (ora quarti per partite esterne, superati dal Milan). La squadra partenopea ha perso le ultime tre gare fuori casa di campionato, come non accadeva dal febbraio del 2021. Inoltre il Napoli non perdeva 3-0 lontano dal ‘Maradona’ dal 2 settembre 2018 (0-3 v Sampdoria), quando in panchina c’era Carlo Ancelotti. Nel complesso, la squadra azzurra ha raccolto 28 punti in questo campionato al giro di boa. Dal suo ritorno in Serie A (dal 2007/08), soltanto due volte i partenopei ne avevano guadagnati meno dopo 19 gare stagionali (24 nel 2019/20 e 24 nel 2007/08).