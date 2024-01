Calciomercato, indiscrezione dalla Francia: Mbappé ha l’accordo con il Real Madrid, lascerà il Psg a zero

Kylian Mbappé potrebbe trasferirsi al Real Madrid la prossima estate. La bomba di calciomercato arriva dalla Francia, più precisamente da Foot Mercato, che svela come negli ultimi giorni sia stato trovato un accordo tra l’attaccante francese e i Blancos. Dopo un lungo tira e molla nelle ultime stagioni, Mbappé sarebbe dunque pronto a tagliare i ponti con il Psg per approdare in Liga.

Dopo aver vinto la Supercoppa francese pochi giorni fa, Mbappé aveva risposto vagamente a una domanda sul suo futuro, spiegando: “Ancora non ho preso una decisione, ma c’è un accordo col presidente per tutelare le parti coinvolte. Il mio futuro non è importante, penso solo a vincere altri titoli con la squadra“. Ora spunta però quest’ipotesi, che qualora dovesse concretizzarsi cambierebbe notevolmente gli equilibri nel panorama europeo. Guardando il lato economico, invece, l’attaccante lascerebbe il Psg a parametro zero ma a sua volta rinuncerebbe ad una cifra pari a circa 80 milioni, che i parigini sono pronti a garantirgli in caso di prolungamento. A meno di sei mesi dalla scadenza del contratto, già s’infiamma il caso Mbappé.