Napoli, Kvaratskhelia: “Messi persona straordinaria, Ronaldo un idolo. Spero che Di Lorenzo non sia mai avversario”

Khvicha Kvaratskhelia, impegnato con la sua Georgia durante la pausa per le nazionali, è stato intervistato dal giornalista e connazionale Dachi Tsurtsumia. Il centrocampista del Napoli ha raccontato anche un particolare aneddoto sulla recente cerimonia di premiazione per il Pallone d’Oro. “Messi è una persona straordinaria, era seduto alla mia destra e ci era stato detto di non muoverci – spiega – Lui si è alzato e ho visto che veniva verso di me. Io non stavo capendo nulla, ma è arrivato da me e mi ha stretto la mano facendomi i complimenti. Lo apprezzo moltissimo.” Parole al miele però anche su Cristiano Ronaldo: “Quando sei nella stessa epoca di Messi è difficile avere un rendimento così costante e per questo l’ho amato, per me è un idolo e mi ha regalato tantissime emozioni con i suoi gol.” Infine una battuta anche sull’avversario più difficile da affrontare: “Per me è Di Lorenzo, spero di non averlo mai come avversario”