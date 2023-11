Italia-Ucraina in tv: canale, orario e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Alle 20:45 di lunedì 20 novembre l’Italia affronterà l’Ucraina in occasione dell’ultima giornata della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei del 2024. Gli azzurri hanno fatto il proprio dovere all’Olimpico, battendo la Macedonia del Nord, e potranno approcciare il match di Leverkusen con la consapevolezza di avere a disposizione due risultati su tre per staccare il pass per Euro 2024. La squadra di Spalletti ovviamente proverà a vincere, ma non dovrà sottovalutare l’Ucraina, avversari molto insidiosa. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.