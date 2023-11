Italia-Macedonia, Jorginho sbaglia ancora il rigore: le reazioni e i commenti sui social

Jorginho ancora protagonista in negativo dagli 11 metri con la maglia della nazionale. Il centrocampista azzurro ha infatti sbagliato di nuovo un calcio di rigore, stavolta in Italia-Macedonia del Nord. Rincorsa consueta, finta “classica” e stessa conclusione debole e centrale: la mente non può che tornare a Italia-Svizzera, quando l’errore dal dischetto di Jorginho costò con ogni probabilità un posto al Mondiale agli Azzurri dell’allora ct Mancini. Un errore che scatena immediatamente commenti, reazioni e ironie sui social.

Le reazioni social

Ma è così complicato tirare una nespola tale da azzeccare il portiere dentro la rete? #ItaliaMacedonia #Jorginho — Trumpoletano (@nuntcriam) November 17, 2023

Nella prossima puntata di #VivaRai2 Ciuri Biggio e Casciari tireranno il rigore sbagliato da Jorginho#ItaliaMacedonia — Edo🏳️‍🌈 (@rienneva_plus) November 17, 2023

Jorginho la deve finire, si limitasse a giocare e la finisse con sti rigori, meglio per noi e per lui — Peppe (@Creppe93) November 17, 2023

Ormai solo i fessi prendono gol da Jorginho su rigore. #ItaliaMacedonia — #pioliout (@gresco_19) November 17, 2023

Jorginho questo te lo paravo anch'io — Easy Rider Rossonero (@EasyRossonero) November 17, 2023