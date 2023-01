Calcio: spettacolare 4-4 in amichevole tra Bayern Monaco e Salisburgo

Bayern Monaco e Salisburgo hanno dato vita ad un’emozionante amichevole terminata con il punteggio di 4-4 presso il centro sportivo dei bavaresi. I ragazzi di Nagelsmann si sono portati avanti con Sané, prima di subire ben tre reti firmate Koita, Konate e Okafor. Poco male per i campioni di Germania, che hanno acciuffato il pari con Arijon Ibrahimovic e Coman, effettuando poi il sorpasso grazie a Tel. Partita finita? No, perché Okafor ha segnato la rete del definitivo 4-4. Difese da rivedere ma attacchi in gran forma per le due squadre, in attesa di riprendere i rispettivi campionati.