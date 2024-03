Napoli-Juventus 2-1, Calzona: “Siamo sulla buona strada, Osimhen e Kvaratskhelia fondamentali per noi”

Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Juventus 2-1, posticipo della ventisettesima giornata della Serie A 2023/2024. I partenopei battono nel finale i bianconeri e si rilanciano in classifica, dando continuità alla vittoria tennistica sul campo del Sassuolo. “C’è ancora tanto da fare, siamo sulla buona strada e vedo tanta voglia di volersi migliorare. Allo stesso tempo però c’è anche tanto lavoro da fare – ha spiegato Calzona in sala stampa – Abbiamo dato un segnale importante sul fatto che vogliamo ancora giocarci qualcosa di importante in questa stagione, vedo una squadra coesa e vincere in questo non può che aiutarci. In dieci giorni non potevamo fare miracoli, però ogni giorno chiedo di imparare i movimenti e gli schemi.”

A livello di singoli, Calzona si sofferma soprattutto sulla coppia composta da Osimhen e Kvaratskhelia: “Sono fortissimi e fondamentali per questa squadra, stanno tornando ai loro livelli dopo aver passato un momento di difficoltà. Questo vale però per tutta la squadra, che nei momenti peggiori ha saputo ripartire.”