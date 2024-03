Lazio-Milan, Rocchi a Open Var: “Di Bello è mortificato, mi ha detto che sa che poteva fare meglio”

Ho letto un po’ di cose non tenere nei confronti di Marco Di Bello, non è semplice se finisci la partita in otto. La mattina dopo mi ha scritto un messaggio, ‘mi dispiace perché potevo fare meglio’. Lui è mortificato, sa di aver fatto una prestazione che sarebbe potuta andare meglio. Dobbiamo recuperarlo il prima possibile”. Lo ha detto il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a Open Var su Dazn parlando della direzione di gara contestatissima di Marco Di Bello in Lazio-Milan: “Nonostante tutto il doppio giallo per Pellegrini è corretto. Di Bello se avesse avuto sensazione di qualcosa più importante avrebbe fermato il gioco. Il doppio giallo è dovuto. Capisco che la dinamica sia particolare, va solo sulla decisione punitiva. Interveniamo solo in caso di qualcosa di serio, quando c’è la testa è sempre serio. Gli altri due rossi? C’è il giudice sportivo di mezzo, non so cosa ha detto Marusic. Se devo fare un appunto, è stato il controllo della partita in cui ha avuto qualche problema”.

Su Maignan che travolge Castellanos c’è un altro intervento di Rocchi: “Non è da Var, per noi è supportabile non fischiare rigore e prediligere il fatto che Maignan abbia giocato la palla, ma se fosse stato fischiato rigore non saremmo intervenuti. E’ un episodio al limite”.