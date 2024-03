Inter-Atalanta a Open Var, Rocchi: “Bandierina alzata da assistente errore molto grave”

A Open Var viene analizzata Inter-Atalanta, recupero di Serie A di mercoledì, e in studio c’è il designatore Gianluca Rocchi. Si rivede la clip sul gol annullato a De Ketelaere per il mani di Miranchuk. L’arbitro in presa diretta: “Per me non è fallo”. Interviene il Var, che elabora la decisione carburando pian piano: “Per me è uno scontro di poca entità. Ah, ma che la tocca con la mano? Probabilmente è braccio. Ci potrebbe essere un possibile fallo di mano. Sì, cambia direzione. Molto punibile. Se è mano è punibile. Braccio molto largo”. E allora c’è la On Field Rewiew per Colombo al monitor: “Perfetto, annullo la rete per fallo di mano”.

Così il designatore Rocchi: “Il braccio è in posizione innaturale. L’on field review è nel fatto che sia punibile, se segnasse direttamente col braccio non andremmo neanche a rivederlo. Capisco la difficoltà nell’accettarlo, mi rendo conto che certe decisioni facciano discutere, anche a noi.. Io avevo paura che chiamassero per il contrasto, non è fallo dell’attaccante, però è mano”.

Durissimo invece Rocchi con l’assistente Zingarelli: “Quello sulla bandierina alzata è un errore molto grave, io ai ragazzi dico sempre quanto sia importante il timing. Diamo il voto negativo su questo, non puoi permetterti questo. Colombo bravo perché non fischia, ma quell’errore va detto, e ho parlato tranquillamente col ragazzo, è un errore che non possiamo permetterci”.