Formazioni ufficiali Udinese-Lazio, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. A chiudere questa domenica è il match della Dacia Arena, in cui i friulani ospitano la squadra di Sarri, chiamata a conquistare punti per blindare la quarta posizione. La squadra di Sottil invece spera di regalare una soddisfazione ai propri tifosi e chiudere al meglio la stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 21 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-LAZIO

UDINESE: Silvestri – N. Pérez, Bijol, Masina – Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie – Samardzic – Beto

LAZIO: Provedel – Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj – Milinkovic-Savic, Vecino, L. Alberto – F. Anderson, Immobile, Zaccagni