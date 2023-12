Napoli-Inter, Milito: “Vittoria pesantissima, la finale di Champions ha dato fiducia ai nerazzurri”

Tra gli ospiti di Dazn per il big match del 14° turno di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Inter c’era Diego Milito, ex attaccante dei nerazzurri. Questo il suo pensiero sulla squadra di Inzaghi: “A mio avviso arrivare in finale di Champions League ha dato grande consapevolezza al gruppo, che sa di essere forte e ha fiducia. Nonostante la sconfitta contro il City ha giocato una partita fantastica“.

“Non era facile non far rimpiangere Onana, invece Sommer sta facendo altrettanto bene se non meglio. Stiamo pur sempre parlando di un portiere che arriva dal Bayern Monaco, ma subentrava a uno arrivato in finale di Champions e per me è sorprendente – ha proseguito Milito – Penso che Juve, Milan e Napoli continueranno a lottare fino all’ultimo per lo scudetto. La vittoria odierna è molto pesante, ma manca ancora tanto alla fine. E non dimentichiamo che arriverà la Champions a portare via energie“.