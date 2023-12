Barcellona-Atletico Madrid 1-0, Simeone: “Contento del secondo tempo, ma ci è mancato qualcosa a livello di impatto offensivo”

Diego Simeone ha parlato nel post-partita di Barcellona-Atletico Madrid 1-0, match della quindicesima giornata della Liga 2023/2024. Sconfitta pesante per i Colchoneros, che vengono staccati in classifica proprio dai catalani e perdono forse il treno del Real capolista ora a +7 rispetto all’Atletico insieme alla sorpresa Girona. “E’ stata una partita divisa in due parti, nel primo tempo il Barcellona ha fatto meglio e ha trovato il vantaggio con Joao Felix ma poi nel secondo tempo siamo stati più dinamici – spiega il “Cholo” – Anche i cambi hanno funzionato, Correa e Cesar sono entrati bene. Avremmo meritato di segnare, dispiace che nei nostri momenti migliori non abbiamo trovato la forza offensiva per avere un impatto migliore sulla partita.”

Su cosa sia mancato all’Atletico, Simeone ha le idee chiare: “Alla fine il Barcellona merita la vittoria perchè ha avuto quella forza di impatto che a noi è mancata, il primo tempo lo rigiocherei allo stesso modo a eccezione di qualche situazione che non ha funzionato – prosegue l’argentino – Stasera vado via contento per il secondo tempo e sapendo che la squadra sa reagire quando viene colpita. Non vincere un altro anno? Sono sicuro che qualcosa di grande arriverà anche per noi, come è già successo una volta.”