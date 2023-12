Napoli-Inter, Il Mattino: De Laurentiis furioso per l’arbitraggio di Massa, ha telefonato a Federcalcio e AIA

La decisione di mandare il ds Meluso e non il tecnico Mazzarri a parlare ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Inter l’avrebbe presa Aurelio De Laurentiis. Lo racconta Il Mattino, che ricostruisce i concitati momenti dopo il fischio finale al Maradona. Furioso per l’arbitraggio di Massa, il patron dei partenopei avrebbe accerchiato il direttore di gara nel tunnel degli spogliatoi per cercare spiegazioni, senza però riceverne. Da qui la scelta di non mandare in sala stampa Mazzarri, agitato così come la squadra per una direzione arbitrale giudicata non all’altezza. De Laurentiis ha quindi lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni e con il volto corrucciato – ha aggiunto il quotidiano, che svela infine come Aurelio abbia già contattato i “vertici della Federcalcio e degli Arbitri per protestare per la direzione del Maradona”.