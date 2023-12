Boxe, Wbc: Rossetti sfida il nigeriano Nmomah per il titolo mondiale Silver

Sarà Giovanni Rossetti il protagonista dell’incontro per la conquista nei pesi Medi della cintura vacante mondiale Silver Wbc in programma il 15 dicembre all’Allianz Cloud di Milano. Il tarantino, classe 2000 della scuderia Quero-Chiloiro Taranto, se la vedrà contro il nigeriano Samuel Nmomah. Reduce da 12 vittorie su 14 match e capace di conquistare l’oro ai campionati italiani Assoluti nel 2019 – quando aveva solamente 19 anni – Rossetti ha raccolto l’opportunità della sessantennale World Boxing Council. E’ stato infatti istituto il titolo mondiale silver per consentire a pugili promettenti di mettersi in luce e Rossetti farà di tutto per farsi trovare pronto.