Zazzaroni difende Mourinho: “Quando lascerà la Roma, il campionato perderà qualcosa di irripetibile”

In un editoriale sul Corriere dello Sport dal titolo “O discurso do rei. La protesta bianca di Mourinho“, Ivan Zazzaroni ha preso le difese del tecnico della Roma. “Vi evito la traduzione in portoghese, che è la mia seconda lingua: l’idioma di José Saramago l’ha già esibito per “protesta bianca” Mourinho, sempre più distante dal sistema Italia. Il suo italiano è ancora balbettante e deferibile: dice giurno invece di giorno e divorcio invece di divorzio. Quando sarà costretto a lasciare la Roma, il nostro campionato perderà qualcosa di unico e irripetibile e i tifosi giallorossi si ritroveranno senza il Re – O Rei – dell’appartenenza” si legge. Il giornalista ha poi voluto dare importanza alle parole di Tiago Pinto, sottolineando come “per la prima volta in due anni e mezzo la società ha difeso pubblicamente l’allenatore, oltretutto con una certa decisione“.