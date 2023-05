Napoli-Inter, Gagliardini espulso: disastro dopo il primo avvertimento. Inzaghi furioso

Una follia di Roberto Gagliardini complica la missione a Napoli dell’Inter di Simone Inzaghi. Un errore grave, pesante quello del centrocampista nerazzurro, espulso al 41′ per un doppio giallo dopo un fallo su Anguissa. Una sbavatura imperdonabile, perché già al 23′ l’ex Atalanta aveva rischiato di essere allontanato dal direttore di gara Marinelli. In quel caso – fallo su Kvaratskhelia – l’arbitro lo aveva graziato e l’intera panchina dell’Inter si era raccomandata con Gagliardini. Simone Inzaghi, da sempre cauto sul tema cartellini gialli, ha preferito aspettare il primo tempo per la sostituzione. Ma l’intervento scomposto del suo giocatore su Anguissa cambia il piano partita. Pochi dubbi: giallo netto e rosso automatico, con tanto di reazione furibonda di Inzaghi. L’Inter sarà costretta a spendere più energie con un uomo in meno nel mese della doppia finale.