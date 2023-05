LIVE – Manchester City-Chelsea 1-0, Premier League 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Manchester City-Chelsea, match valido per la trentasettesima giornata di Premier League 2022/2023. A Etihad dopo l’approdo in finale di Champions c’è il grande giorno della possibilità di vincere il campionato a suggello di una grande rimonta: basta battere i derelitti Blues per laurearsi ancora campioni d’Inghilterra, appuntamento alle ore 17 di domenica 21 maggio.

Manchester City-Chelsea 1-0 (11′ Alvarez)

90′ – Finisce il match.

90′ – Mudryk scappa sul lato di Walker, ma una volta arrivato in area spara altisssimo.

86′ – Julian Alvarez prova a girare dal limite. Palla alta.

71′ – GOOOOOL DEL CITY!!!! Scappa Walker che pizzica Hall. Il terzino inglese mette la palla in mezzo ed Alvarez chiude con il più facile dei gol. TUTTO FERMO PER UN TOCCO DI MANO DI WALKER.

64′ – Sterling scappa verso la porta e batte Ortega. Sulla linea salva tutto Stones. Tutto fermo però per fuorigioco.

57′ – Di testa Stones svetta e colpisce il palo a Kepa battuto.

50′ – Hall ci prova a giro. Ortega risponde presente.

49′ – Phoden ci prova da fuori. Thiago Silva respinge.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

35′ – Gallagher di testa va vicinissimo al pareggio centrando il palo.

28′ – Sterling scappa verso la porta di Ortega che è bravo a respingere a tu e tu

23′ – Palmer calcia da posizione defilata, Chalobah libera sulla linea

14′ – Sagra dei tacchi in area che portano alla conclusione Mahrez. Il tiro viene deviato in angolo da Kepa.

11′ – GOOOOOL DEL CITY!!! Alavarez davanti a Kepa non sbaglia. Il City sblocca dopo undici minuti.

2′ – Philips pericoloso da fuori. Azpilicueta in angolo.

1′ – Si inizia