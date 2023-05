MOVIOLA – Napoli-Inter, Gagliardini rischia su Kvaratskhelia: manca il secondo giallo

Al 25′ di gioco Napoli e Inter sono ancora sullo 0-0, ma Roberto Gagliardini ha rischiato di condizionare la gara della trentaseiesima giornata con un intervento su Kvaratskhelia. L’esterno georgiano aveva rubato palla e stava ripartendo in transizione, ma con una scivolata in ritardo il centrocampista nerazzurro ha steso l’attaccante. Gagliardini era già ammonito, ma l’arbitro Marinelli ha deciso di graziarlo. Niente giallo e quindi niente espulsione. Decisione giusta? No, il giallo era giusto. L’intervento da dietro e ha messo fine ad una ripartenza del Napoli, Marinelli ha letto male la situazione e Gagliardini può tirare un sospiro di sollievo. Ma poco dopo il centrocampista ha commesso un altro fallo: stavolta è scattato il rosso.