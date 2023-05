Napoli-Inter, Gagliardini complica tutto al ‘Maradona’: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Redazione 5

L’Inter si complica la vita al ‘Maradona’ contro il Napoli. Al 42′ Roberto Gagliardini si è fatto espellere per un ingenuo fallo su Anguissa, che gli costa il secondo cartellino giallo. Un errore grave, perché l’arbitro Marinelli aveva già graziato il centrocampista al 23′ quando con un intervento da dietro aveva messo fine alla ripartenza di Kvaratskhelia. Il telecronista tifoso nerazzurro Filippo Tramontana, voce della trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold, non ha nascosto la sua delusione. Ecco il suo commento della partita.