Liga 2022/23: Kluivert beffa il Real Madrid, termina 1-0 a Valencia

Il Real Madrid frena contro il Valencia alla 35esima giornata di Liga: termina 0-1 allo Stadio di Mestalla. Il risultato si sblocca al 33′ quando i padroni di casa costruiscono bene con Lopez che, mettendola bene in area per Kluivert, gli da la possibilità di beffare Courtois all’angolino basso di destra. Ritmi bassi e poche occasioni da gol nella ripresa, la formazione di Ancelotti non regge bene e costruisce a fatica, restando sotto nel risultato fino al fischio finale. Nessuna rete insaccata, e terza posizione in classifica. Bene invece i padroni di casa che con tre punti fondamentali si portano al 13esimo posto, allungando sulla zona retrocessione.