Highlights Rune-Medvedev 5-7 5-7, finale Internazionali d’Italia 2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 11

Gli highlights del match tra Holger Rune e Daniil Medvedev, valevole per la finale degli Internazionali d’Italia 2023, in cui il tennista russo si è imposto in due set sul danese mediante il punteggio di 7-5 7-5 portandosi a casa il titolo. Medvedev, in virtù di questo suo sesto Masters 1000 vinto in carriera, il primo in Italia, a partire da lunedì tornerà ad essere il numero due del mondo. Niente da fare, invece, per Rune che è costretto ad arrendersi alla maggiore esperienza del rivale. Ecco il video dei momenti salienti e dei migliori colpi della partita.