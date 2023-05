Napoli-Inter, Di Lorenzo: “Ho dedicato il gol a Spalletti, è importante per me”

“Sul gol sono riuscito a trovare spazio sulla trequarti, ho provato a calciare ed è andata bene. È una rete importante per la squadra. Volevamo vincere e sono contento”. Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Dazn al termine della vittoria del Napoli sull’Inter. “L’allenatore è importante per me e per la squadra. Mi piace esultare con lui e con i miei compagni, per questo gli ho dedicato il gol – aggiunge il capitano –. L’Inter era l’unica squadra che non siamo riusciti a battere quest’anno e vincere oggi era quindi un obiettivo. Qui a Napoli sto benissimo”.