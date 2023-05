Borussia Dortmund, la rinascita di Haller: dalla battaglia contro il tumore a uomo del sorpasso

L’attaccante del Borussia Dortmund, Sebastien Haller, è protagonista di una storia meravigliosa. Dopo essere stato lo scorso mese di novembre per rimuovere il tumore maligno ai testicoli che gli era stato diagnosticato la scorsa estate, è tornato in campo con la maglia dei gialloneri, tornato a fare la cosa che ama di più: segnare gol. Haller, arrivato in Germania la scorsa estate come uomo di punta del mercato del Dortmund per una cifra di 31 milioni di euro, ora sta ripagando alla grande la fiducia che il club ha riposto in lui. Il francese naturalizzato ivoriano coltivava il sogno di conquistare il titolo con il suo club e adesso potrebbe davvero diventare realtà.

Proprio lo stesso Haller, oggi, con i due gol realizzati nella vittoria contro l’Augsburg, ha avvicinato ulteriormente il Borussia Dormund alla vittoria della Bundesliga scavalcando il Bayern Monaco al comando della classifica ad una sola giornata dal termine. A questo punto non resta che attendere una settimana per capire cosa accadrà, ma quel che è certo che per Sebastien Haller si è compiuta una bella e meritata rinascita.