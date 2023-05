Internazionali BNL d’Italia 2023, Medvedev: “Mi sorprende vincere un Masters 1000 sulla terra”

“Io voglio sempre credere in me stesso e fare del mio meglio, mi sorprende vincere un torneo Masters 1000 sulla terra perchè odiavo questa superfice. Ma dopo Montecarlo non stavo così male, avevo perso con Rune che aveva giocato meglio ma a Roma mi sono sentito molto bene e sono davvero contento di aver battuto tutti gli avversari più difficili”. Così Daniil Medvedev commenta a caldo la vittoria agli Internazionali BNL d’Italia, grazie al successo ottenuto in finale contro Holger Rune. “Oggi era una partita difficile, tutti e due eravamo nervosi sbagliando colpi facili. Sul finire del primo set ho fatto il salto di qualità, poi nel secondo lui è salito di livello e io ho provato a fare lo stesso. Poi è stata una bella partita”, ha aggiunto. “Io amico della terra? Non credo, ma le cose possono cambiare e ora mi piace di più”, ha concluso Medvedev sorridente.