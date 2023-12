Napoli, infortunio muscolare per Elmas: salterà il Cagliari

Niente Cagliari per Elif Elmas. Il centrocampista offensivo del Napoli, infatti, non giocherà al Maradona contro i sardi a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Il giocatore azzurro non si è allenato per un risentimento e così non sarà della partita in programma sabato pomeriggio alle ore 18. Per Mazzarri il trio in mediana sarà composto da Lobotka, Zielinski e Anguissa e Cajuste e Demme come uniche alternative tra i centrocampisti puri. In allenamento oggi da registrare la partecipazione, solo in parte, di Mario Rui.