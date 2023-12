Sprint Trondheim 2023 sci di fondo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire le sprint in tecnica libera di Trondheim 2023, gare valevoli per la quarta tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo. Sono complessivamente dieci gli azzurri presenti sulla neve norvegese, tre donne e tre uomini: Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp e Michael Hellweger (unica novità rispetto alle scorse settimane).

Il nostro Paese continua a fare i conti con l’assenza di Simone Mocellini, in fase di riabilitazione dopo la frattura dello scafoide carpale sinistro. L’Italia è in cerca del primo podio stagionale dopo le prestazioni prive di grandi acuti offerte tra Ruka, Gallivare e Oestersund, sedi delle precedenti tre tappe del massimo circuito. L’uomo più atteso della pattuglia tricolore è il sopracitato Pellegrino, a caccia di rivincita dopo le ultime prestazioni al di sotto delle aspettative.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: TUTTE LE TAPPE E LE LOCALITÀ

Le sprint in tecnica libera di Trondheim 2023 sono in programma per la giornata di oggi (venerdì 15 dicembre). Le qualificazioni prenderanno il via alle ore 10.00 mentre le fasi finali scatteranno alle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora l’evento mediante il canale di riferimento Eurosport 2 (211 di Sky). Gli appassionati potranno seguire le gare anche su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre). Disponibile, inoltre, pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery +, Sky Go, DAZN e gratuitamente su Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà le sprint di Trondheim 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.