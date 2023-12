Mondiale per Club 2023, l’Urawa batte il Leon 1-0: in semifinale affronterà il Manchester City

Prosegue il Mondiale per Club in Arabia Saudita. Al Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, i giapponesi dell’Urawa hanno piegato i messicani del Club Leon per 1-0 grazie alla rete firmata Schalk al minuto 78 della gara. Si interrompe qui il torneo dei vincitori dell’ultima Champions Concacaf, mentre i Campioni d’Asia in carica si godranno una semifinale di alto livello contro il Manchester City. Dall’altro lato del tabellone la Fluminense attende una fra Al Ahly e Al Ittihad.